Меркель проведет отдельные встречи с Путиным и Зеленским в Париже

Канцлер Германии Ангела Меркель проведет отдельные встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным во время нормандского саммита. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Бундестага.

Отметим, что в саммите, который запланирован на 9 декабря, также примет участие президент Франции Эммануэль Макрон.

Москва испытывает очень сдержанный оптимизм по выстраиванию российско-украинских отношений в связи с предстоящей встречей Путина и Зеленского.

Также сообщалось, что Зеленский на нормандской встречи в Париже выдвинет условия прямых переговоров с отдельными районами Донецкой и Луганской областей. В частности, он предложит заменить представителей "ЛДНР" в контактной группе.

Кроме этого, украинские власти в случае провала нормандской встречи и минского процесса готовы строить стену на Донбассе.