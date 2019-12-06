Меркель проведет отдельные встречи с Путиным и Зеленским в Париже

Нормандский саммит состоится 9 декабря
Канцлер Германии Ангела Меркель проведет отдельные встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным во время нормандского саммита. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Бундестага.
Отметим, что в саммите, который запланирован на 9 декабря, также примет участие президент Франции Эммануэль Макрон.
Москва испытывает очень сдержанный оптимизм по выстраиванию российско-украинских отношений в связи с предстоящей встречей Путина и Зеленского.
Также сообщалось, что Зеленский на нормандской встречи в Париже выдвинет условия прямых переговоров с отдельными районами Донецкой и Луганской областей. В частности, он предложит заменить представителей "ЛДНР" в контактной группе.
Кроме этого, украинские власти в случае провала нормандской встречи и минского процесса готовы строить стену на Донбассе.