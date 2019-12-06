Меркель проведе окремі зустрічі з Путіним і Зеленським у Парижі

Канцлер Німеччини Ангела Меркель проведе окремі зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і російським лідером Володимиром Путіним під час нормандського саміту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Бундестагу.

Відзначимо, що в саміті, який запланований на 9 грудня, також візьме участь президент Франції Еммануель Макрон.

Москва відчуває дуже стриманий оптимізм з вибудовування російсько-українських відносин у зв'язку з майбутньою зустріччю Путіна і Зеленського.

Також повідомлялося, що Зеленський на нормандської зустрічі в Парижі висуне умови прямих переговорів з окремими районами Донецької та Луганської областей. Зокрема, він запропонує замінити представників "ЛДНР" в контактній групі.

Крім цього, українська влада у разі провалу нормандської зустрічі і мінського процесу готові будувати стіну на Донбасі.