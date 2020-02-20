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Меркель прокомментировала массовое убийство в Ханау

Новости » Происшествия     20.02.2020 - 17:30
Меркель прокомментировала массовое убийство в Ханау
Фото: Ангела Меркель (flickr.com dirkvorderstrasse)

Меркель отметила правоэкстремистский и расистский характер преступления

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала стрельбу в немецком городе Ханау, в результате чего были убиты 11 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Welt.

По ее словам, еще рано делать окончательные выводы относительно событий в Ханау, однако, скорее всего, речь идет о нападении, имевшем правоэкстремисткий характер.

"Еще слишком рано давать окончательную оценку. Будет предпринято все для того, чтобы выяснить все обстоятельства этого ужасного преступления", - сказала Меркель.

Также она отметила, что многое указывает на то, что преступник действовал, руководствуясь правоэкстремистскими, расистскими мотивами, из ненависти к людям другого происхождения, другой религии или другой внешности.

Она сообщила, что ее будут постоянно информировать о ходе расследования и состоянии пострадавших, в том числе во время саммита ЕС.

Напомним, вечером 19 февраля неизвестный мужчина открыл стрельбу в двух кальян-барах в городе Ханау. В результате стрельбы погибли 9 человек. Большинство жертв имели курдское происхождение. Также ранения получили около пяти человек.

Как сообщало РБК-Украина, вскоре тело предполагаемого стрелка было обнаружено в его доме. Рядом также находилось тело его 72-летней матери. Сообщалось, что предполагаемый организатор стрельбы в немецком городе Ханау оставил предсмертную записку и видеосообщение, в которой объяснил мотив преступления. При этом текст письма не приводился.

Генеральная прокуратура Германии рассматривает стрельбу в городе Ханау как вероятный террористический акт.

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