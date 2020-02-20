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Среди погибших в результате стрельбы в Германии пять граждан Турции

Новости » Происшествия     20.02.2020 - 15:17
Среди погибших в результате стрельбы в Германии пять граждан Турции
Иллюстративное фото (twitter.com/dnerfunboss)

Всего в результате стрельбы погибло 9 человек

Пять граждан Турции стали жертвами стрельбы в немецком городе Ханау. Об этом заявил посол Турции в Германии Али Кемаль Айдын, сообщает NTV.

По его словам, в ходе вооруженного нападения в Ханау погибли пять турецких граждан.

В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель считает, что вероятно речь идет о нападении, имевшем правоэкстремисткий характер.

Напомним, вечером 19 февраля неизвестный мужчина открыл стрельбу в двух кальян-барах в городе Ханау. В результате стрельбы погибли 9 человек. Большинство жертв имели курдское происхождение. Также ранения получили около пяти человек.

После тело предполагаемого стрелка было обнаружено в его доме. Рядом также находилось тело его 72-летней матери. Сообщалось, что предполагаемый организатор стрельбы в немецком городе Ханау оставил предсмертную записку и видеосообщение, в которой объяснил мотив преступления. При этом текст письма не приводился.

Генеральная прокуратура Германии рассматривает стрельбу в городе Ханау как вероятный террористический акт.

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