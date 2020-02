В Германии неизвестные открыли стрельбу в барах, 8 погибших

Неизвестные атаковали две кальянные в разных районах города

В немецком городе Ханау недалеко от Франкфурта неизвестный открыл стрельбу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

В результате происшествия по меньшей мере восемь людей погибли, пять серьезно пострадали.

Отмечается, что стрелок открыл огонь в баре, а затем на одной из площадей города.

По данным источников издания, преступник вел огонь из салона собственного автомобиля.

Полиция Ханау подтвердила информацию о пяти тяжело раненных и добавила, что нападавшие передвигались на автомобиле темного цвета.

Как сообщает hessenschau.de, неизвестные атаковали две кальянные в разных районах города. В одном из баров в центре города были застрелены три человека. Затем нападавшие отправились в район Кессельштадт, где были убиты пять человек.

На местах преступлений работает полиция. Преступники скрылись. К их поискам привлечены вертолеты.

Dude a guy in my little hometown Hanau Germany started shooting and already killed 7 people wtf is happening take care of each other guys!! #hanau #kesselstadt #amoklauf #mainkinzigkreis pic.twitter.com/72V7s8LUgH

#Hanau: Several people have reportedly been shot dead in an active shooter incident in the western German town of Hanau. The suspected shooter has fled the scene.



pic.twitter.com/7EXNxvhvAU