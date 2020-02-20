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Меркель прокоментувала масове вбивство в Ханау

Новини » Надзвичайні події     20.02.2020 - 17:30
Меркель прокоментувала масове вбивство в Ханау
Фото: Ангела Меркель (flickr.com dirkvorderstrasse)

Меркель зазначила правоекстремістський і расистський характер злочину

Канцлер Німеччини Ангела Меркель прокоментувала стрілянину в німецькому місті Ханау, в результаті чого було вбито 11 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Welt.

За її словами, ще рано робити остаточні висновки щодо подій в Ханау, однак, швидше за все, мова йде про напад, що мав правоекстремістський характер.

"Ще занадто рано давати остаточну оцінку. Буде зроблено все для того, щоб з'ясувати всі обставини цього жахливого злочину", - сказала Меркель.

Також вона зазначила, що багато що вказує на те, що злочинець діяв, керуючись правоекстремістськими, расистськими мотивами, з ненависті до людей іншого походження, іншої релігії або іншої зовнішності.

Вона повідомила, що її будуть постійно інформувати про хід розслідування та стан потерпілих, у тому числі під час саміту ЄС.

Нагадаємо, увечері 19 лютого невідомий чоловік відкрив стрілянину в двох кальян-барах в місті Ханау. В результаті стрілянини загинули 9 осіб. Більшість жертв мали курдське походження. Також поранення отримали близько п'яти чоловік.

Як повідомляло РБК-Україна, невдовзі тіло ймовірного стрільця було виявлено в його будинку. Поруч знаходилося тіло 72-річної матері. Повідомлялося, що передбачуваний організатор стрілянини в німецькому місті Ханау залишив передсмертну записку і відеоповідомлення, в якій пояснив мотив злочину. При цьому текст листа не наводився.

Генеральна прокуратура Німеччини розглядає стрілянину в місті Ханау як ймовірний терористичний акт.

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