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В Германии нашли мертвым подозреваемого в стрельбе в кальян-барах

Новости » В мире     20.02.2020 - 07:08
В Германии нашли мертвым подозреваемого в стрельбе в кальян-барах
Иллюстративное фото (twitter.com/dnerfunboss)

Рядом с подозреваемым полиция обнаружила еще одно тело

Предполагаемый организатор стрельбы в немецком городе Ханау найден мертвым в своем доме. Об этом сообщает РБК-Украина си ссылкой на Twitter полиции федеральной земли Гессен.

Рядом с ним обнаружено еще одно тело.

"Предполагаемый преступник был найден без признаков жизни по адресу своего проживания в Ханау. Кроме того, полицейский спецназ нашёл там еще одно тело", - сообщили в полиции.

В полиции также подчеркнули, что у них нет данных о наличии других нападавших.

Напомним, в немецком городе Ханау недалеко от Франкфурта неизвестный открыл стрельбу в двух кальян-барах. В результате происшествия по меньшей мере восемь людей погибли, пять серьезно пострадали.

Ранее в Берлине в результате стрельбы один человек погиб, еще четверо получили ранения. В заявлении пресс-секретаря полиции говорится, что инцидент произошел в п'пятницу, 14 февраля, в берлинском районе Кройцберг возле концертно-спортивного зала Темподром, где проходило турецкое комедийное шоу Güldür Güldür Show.

Также РБК-Украина сообщало, что на Кипре, в курортном городе Айя-Напа, неизвестный открыл огонь из автомата по кафе, в результате чего пострадали четверо людей. По данным полиции, целью был известный бизнесмен, который покинул заведение за 15 минут до стрельбы.

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