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Прокуратура рассматривает стрельбу в Германии как теракт

Новости » В мире     20.02.2020 - 11:56
Прокуратура рассматривает стрельбу в Германии как теракт
Иллюстративное фото (twitter.com/dnerfunboss)

Нападавший имел праворадикальные взгляды

Генеральная прокуратура Германии рассматривает стрельбу в городе Ханау как вероятный террористический акт. Об этом сообщает Hessenschau.

Как отметил министр внутренних дел федеральной земли Гессен Петер Беут, стрелок имел праворадикальные взгляды. Генеральная прокуратур квалифицировала преступление как предполагаемый террористический акт.

"Предварительные данные указывают на ксенофобские мотивы. Есть подозрение в совершении террористического акта", - сказал Беут.

Также правоохранители отметили, что стрелку было 43 года, он являлся местным жителем и ранее не попадал в поле зрения полиции.

Напомним, вечером 19 февраля неизвестный мужчина открыл стрельбу в двух кальян-барах в городе Ханау. В результате стрельбы погибли 9 человек. Большинство жертв имели курдское происхождение. Также ранения получили около пяти человек.

После тело предполагаемого стрелка было обнаружено в его доме. Рядом также находилось тело его 72-летней матери. Сообщалось, что предполагаемый организатор стрельбы в немецком городе Ханау оставил предсмертную записку и видеосообщение, в которой объяснил мотив преступления. При этом текст письма не приводился.

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