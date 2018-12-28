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Макрон и Меркель требуют от РФ немедленного освобождения украинских моряков

Новости » Политика    28.12.2018 - 14:21
Макрон и Меркель требуют от РФ немедленного освобождения украинских моряков
Фото: Эммануэль Макрон и Ангела Меркель (GettyImages)

Меркель и Макрон считают, что моряки должны получить возможность "праздновать грядущие праздники" вместе со своими семьями

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон требуют от РФ немедленно освободить захваченных украинских моряков. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на DW.

Меркель и Макрон считают, что моряки должны получить возможность "праздновать грядущие праздники" вместе со своими семьями.

"Мы требуем безопасного, свободного и беспрепятственного транзита всех кораблей в Керченском проливе и немедленного и безоговорочного освобождения всех незаконно удерживаемых украинских моряков", - говорится в совместном заявлении.

Кроме того, канцлер и президент подчеркнули, что их очень беспокоит ситуация с нарушением Россией прав человека в Крыму.

Напомним, 29 декабря вступит в силу решение Европейского союза о продлении санкций против России.

Добавим, что все 24 захваченных спецслужбами РФ у берегов оккупированного Крыма украинских военных моряков заявили следствию, что являются военнопленными. Российская власть предъявила захваченным в Черном море украинским морякам обвинения в якобы незаконном пересечении границы.

Как известно, 25 ноября в Азовском море пограничные катера ФСБ Российской Федерации открыли огонь по корабельной группе Военно-морских сил Украины. Командование ВМС сообщало, что россияне стреляли на поражение. Три корабля украинских ВМС захвачены российским спецназом.

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