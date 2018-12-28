Решение ЕС о продлении санкций против России завтра вступит в силу

Иллюстративное фото (УНИАН)

Евросоюз опубликовал решение о продлении санкций в Официальном журнале

Завтра, 29 декабря, вступит в силу решение Европейского союза о продлении санкций против России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в Официальном журнале ЕС.

Сообщается, что решение о продлении санкций вступает в силу на следующий день после его публикации в журнале ЕС. Отметим, действие санкций против России продлевается до 31 июля 2019 года.

Напомним, на этой неделе Украина расширила санкции против России. Санкции распространяются на российские компании, бизнесменов, политиков и депутатов, работников силовых структур, которые активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины.

Кроме того, в санкционный список вошли те, кто атаковал украинские корабли в Керченском проливе и был причастен к незаконным судебным процессам над задержанными моряками. До этого Россия расширила санкции против Украины, дополнив нардепами от "Оппоблока" Евгением Балицким, Михаилом Добкиным и Александром Вилкулом, а также рядом других политиков. Также в список включены "Укроноборпром", "Укрспецэкспорт", "Укрэксимбанк" и другие компании.