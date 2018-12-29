Меркель закликала Путіна звільнити українських моряків
Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна)
Меркель привітала домовленість щодо встановлення нового перемир'я на Сході України
Канцлер Німеччини Ангела Меркель під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним закликала його звільнити з-під варти українських моряків, які були захоплені російською стороною поблизу Керченської протоки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на DW.
Повідомляється, що Меркель привітала домовленість щодо встановлення нового перемир'я на Сході України, яку було досягнуто 27 грудня в рамках Тристоронньої контактної групи з врегулювання на Донбасі. Це перемир'я розпочалося 29 грудня.
Відзначимо, що з початку суботи, 29 грудня, бойовики на Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) обстріляли українських військових, порушивши при цьому режим тиші, який було затверджено на засіданні Тристоронньої контактної групи.
Також раніше Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон вимагали від РФ негайно звільнити захоплених українських моряків. Меркель та Макрон заявляли, що моряки мають отримати можливість "святкувати прийдешні свята" разом зі своїми родинами.
Нагадаємо, 29 грудня набуло чинності рішення Європейського союзу про продовження санкцій проти Росії.