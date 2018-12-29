Меркель закликала Путіна звільнити українських моряків

Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна)

Меркель привітала домовленість щодо встановлення нового перемир'я на Сході України

Канцлер Німеччини Ангела Меркель під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним закликала його звільнити з-під варти українських моряків, які були захоплені російською стороною поблизу Керченської протоки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на DW.

Повідомляється, що Меркель привітала домовленість щодо встановлення нового перемир'я на Сході України, яку було досягнуто 27 грудня в рамках Тристоронньої контактної групи з врегулювання на Донбасі. Це перемир'я розпочалося 29 грудня.

Відзначимо, що з початку суботи, 29 грудня, бойовики на Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) обстріляли українських військових, порушивши при цьому режим тиші, який було затверджено на засіданні Тристоронньої контактної групи.