Меркель призвала немцев к единению

Фото: Ангела Меркель (РБК-Украина)

Также Меркель прокомментировала свое решение не занимать политических должностей

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала жителей страны объединиться и учитывать интересы других. Такое заявление Меркель сделала в своем новогоднем поздравлении, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По словам Меркель, только объединившись можно справиться с вызовами современности.

"Мы сможем справиться с вызовами нашего времени, только если будем держаться вместе и работать с другими вне границ", - подчеркнула она.

Кроме того, канцлер призвала учитывать интересы других при достижении собственных интересов.

Меркель отметила, что важнейшими проблемами, с которыми столкнулась Германия, были борьба с изменениями климата, "приведение в порядок" потоков миграции и борьба с международным терроризмом.

Также, немецкий канцлер прокомментировала свое решение больше не занимать никаких политических должностей после окончания срока на посту канцлера.

"Демократия живет изменениями, все мы подвластны времени", - подчеркнула Меркель.

Напомним, ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом призвала проявить сдержанность и ответственность в связи с выводом США своих войск из Сирии.

Ранее РБК-Украина писало, что Меркель призвала президента Российской Федерации Владимира Путина освободить из-под стражи украинских моряков, захваченных российской стороной вблизи Керченского пролива.