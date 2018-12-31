Меркель призвала немцев к единению

Также Меркель прокомментировала свое решение не занимать политических должностей
Канцлер Германии Ангела Меркель призвала жителей страны объединиться и учитывать интересы других. Такое заявление Меркель сделала в своем новогоднем поздравлении, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
По словам Меркель, только объединившись можно справиться с вызовами современности.
"Мы сможем справиться с вызовами нашего времени, только если будем держаться вместе и работать с другими вне границ", - подчеркнула она.
Кроме того, канцлер призвала учитывать интересы других при достижении собственных интересов.
Меркель отметила, что важнейшими проблемами, с которыми столкнулась Германия, были борьба с изменениями климата, "приведение в порядок" потоков миграции и борьба с международным терроризмом.
Также, немецкий канцлер прокомментировала свое решение больше не занимать никаких политических должностей после окончания срока на посту канцлера.
"Демократия живет изменениями, все мы подвластны времени", - подчеркнула Меркель.
Напомним, ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом призвала проявить сдержанность и ответственность в связи с выводом США своих войск из Сирии.
Ранее РБК-Украина писало, что Меркель призвала президента Российской Федерации Владимира Путина освободить из-под стражи украинских моряков, захваченных российской стороной вблизи Керченского пролива.