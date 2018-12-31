Меркель призвала Эрдогана к сдержанности в Сирии после ухода США

Фото: Ангела Меркель и Реджеп Тайип Эрдоган

Канцлер ФРГ приветствовала усилия Анкары по приему сирийских беженцев

Германия ожидает, что Турция проявит сдержанность и ответственность в связи с выведением Соединенными Штатами своих военных из Сирии. Об этом сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонной беседы с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

"Турция должна сдержанно и с ответственностью отреагировать на объявленный вывод американских войск из Сирии" - заявила Меркель.

Собеседники "подчеркнули важность политического процесса под эгидой ООН для урегулирования конфликта" и признали, что "Исламское государство" остается "значительной угрозой, которая требует дальнейшего внимания", несмотря на то, что позиции террористической организации в регионе удалось потеснить.

Меркель также приветствовала усилия Анкары по приему сирийских беженцев.

Эрдоган и канцлер ФРГ "договорились о продолжении диалога" в свете решений по итогам стамбульского саммита по Сирии 27 октября.

Напомним, 29 декабря, согласно решению президента Соединенных Штатов Америки Трампа вывести контингент из Сирии, первая группа американских военных покинула страну.