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Меркель закликала німців до єднання

Новини » Політика    31.12.2018 - 09:25
Меркель закликала німців до єднання
Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна)

Також Меркель прокоментувала своє рішення не займати політичних посад

Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала жителів країни єднатися та враховувати інтереси інших. Таку заяву Меркель зробила в своєму новорічному вітанні, повідомляє РБК-Україна з посилання на DW.

За словами Меркель, тільки об'єднавшись можна впоратися з викликами сучасності.

"Ми зможемо впоратися з викликами нашого часу, тільки якщо будемо триматися разом і працювати з іншими понад кордони", - наголосила вона.

Крім того, канцлер закликала "враховувати інтереси інших" при досягненні власних інтересів.

Меркель зазначила, що найважливішими проблемами, з якими зіткнулася Німеччина, були боротьба зі змінами клімату, "приведення до ладу" потоків міграції та боротьба з міжнародним тероризмом.

Також, німецький канцлер прокоментувала своє рішення більше не займати жодних політичних посад після завершення терміну на посаді канцлера.

"Демократія живе змінами, всі ми підвладні часу", - підкреслила Меркель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Ангела Меркель під час телефонної розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом закликала проявити стриманість та відповідальність у зв'язку з виведенням США своїх військ із Сирії.

Раніше РБК-Україна писало, що Меркель закликала президента Російської Федерації Володимира Путіна звільнити з-під варти українських моряків, захоплених російською стороною поблизу Керченської протоки.

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