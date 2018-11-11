Меркель призвала к мирному решению всех военных конфликтов

Фото: Ангела Меркель (flickr.com/worldeconomicforum)

Канцлер предостерегла от новых опасностей для мира в мире

Канцлер Германии Ангела Меркель в Париже (Франция) призвала к мирному разрешению военных конфликтов и предостерегла от новых опасностей для мира в мире и Европе и возвращении национализма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Выступая в воскресенье, 11 ноября, на Парижском форуме мира Меркель отметила, что Первая мировая война показала, "куда может завести национальное самопрославляння и военная высокомерие".

Кроме того, немецкий канцлер выразила свое беспокойство тем, что "зашоренное националистическое мышление распространяется и добрые взаимоотношения между странами игнорируются.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон во время церемонии по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны призвал мировых лидеров к совместной борьбе за мир.

Ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня в Париже проходят торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

Отметим, президент Украины Петр Порошенко в Париже принял участие в торжествах. Кроме того, глава государства сегодня также примет участие в открытии "Парижского форума ради мира".