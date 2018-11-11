ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Меркель призвала к мирному решению всех военных конфликтов

Новости » Политика    11.11.2018 - 20:02
Фото: Ангела Меркель (flickr.com/worldeconomicforum)
Фото: Ангела Меркель (flickr.com/worldeconomicforum)

Канцлер предостерегла от новых опасностей для мира в мире

Канцлер Германии Ангела Меркель в Париже (Франция) призвала к мирному разрешению военных конфликтов и предостерегла от новых опасностей для мира в мире и Европе и возвращении национализма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Выступая в воскресенье, 11 ноября, на Парижском форуме мира Меркель отметила, что Первая мировая война показала, "куда может завести национальное самопрославляння и военная высокомерие".

Кроме того, немецкий канцлер выразила свое беспокойство тем, что "зашоренное националистическое мышление распространяется и добрые взаимоотношения между странами игнорируются.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон во время церемонии по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны призвал мировых лидеров к совместной борьбе за мир.

Ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня в Париже проходят торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

Отметим, президент Украины Петр Порошенко в Париже принял участие в торжествах. Кроме того, глава государства сегодня также примет участие в открытии "Парижского форума ради мира".

Макрон и Меркель открыли памятный знак к годовщине окончания Первой мировой войны
Новости Украины Ангела Меркель
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь