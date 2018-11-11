Меркель закликала до мирного вирішення всіх військових конфліктів

Фото: Ангела Меркель (flickr.com/worldeconomicforum)

Канцлер застерегла від нових небезпек для миру у світі

Канцлер Німеччини Ангела Меркель у Парижі (Франція) закликала до мирного вирішення військових конфліктів та застерегла від нових небезпек для миру в світі та Європі та повернення націоналізму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Виступаючи у неділю, 11 листопада, на Паризькому форумі миру Меркель зазначила, що Перша світова війна показала, "куди може завести національне самопрославляння та військова зарозумілість".

Крім того, німецький канцлер висловила своє занепокоєння тим, що "зашорене націоналістичне мислення розповсюджується" і добрі взаємостосунки між країнами ігноруються.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон під час церемонії з нагоди 100-річчя завершення Першої світової війни закликав світових лідерів до спільної боротьби за мир.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні у Парижі проходять урочистості з нагоди 100-річчя закінчення Першої світової війни.

Зазначимо, президент України Петро Порошенко в Парижі взяв участь в урочистостях. Крім того, глава держави сьогодні також візьме участь у відкритті "Паризького форуму заради миру".