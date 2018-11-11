ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Меркель закликала до мирного вирішення всіх військових конфліктів

Новини » Політика    11.11.2018 - 20:02
Фото: Ангела Меркель (flickr.com/worldeconomicforum)
Фото: Ангела Меркель (flickr.com/worldeconomicforum)

Канцлер застерегла від нових небезпек для миру у світі

Канцлер Німеччини Ангела Меркель у Парижі (Франція) закликала до мирного вирішення військових конфліктів та застерегла від нових небезпек для миру в світі та Європі та повернення націоналізму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Виступаючи у неділю, 11 листопада, на Паризькому форумі миру Меркель зазначила, що Перша світова війна показала, "куди може завести національне самопрославляння та військова зарозумілість".

Крім того, німецький канцлер висловила своє занепокоєння тим, що "зашорене націоналістичне мислення розповсюджується" і добрі взаємостосунки між країнами ігноруються.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон під час церемонії з нагоди 100-річчя завершення Першої світової війни закликав світових лідерів до спільної боротьби за мир.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні у Парижі проходять урочистості з нагоди 100-річчя закінчення Першої світової війни.

Зазначимо, президент України Петро Порошенко в Парижі взяв участь в урочистостях. Крім того, глава держави сьогодні також візьме участь у відкритті "Паризького форуму заради миру".

Макрон і Меркель відкрили пам'ятний знак до річниці закінчення Першої світової війни
Новини України Ангела Меркель
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся