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Макрон закликав світових лідерів до спільної боротьби за мир

Новини » Політика    11.11.2018 - 15:23
Фото: Еммануель Макрон (elysee.fr)
Фото: Еммануель Макрон (elysee.fr)

Макрон застеріг від нестабільності миру і небезпеки націоналізму

Президент Франції Еммануель Макрон під час церемонії з нагоди 100-річчя завершення Першої світової війни закликав світових лідерів до спільної боротьби за мир. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Так, у ході виступу Макрон закликав "будувати надії замість того, щоб грати на наших страхах один проти одного". Він також застеріг від нестабільності миру і небезпеки націоналізму.

"Старі демони знову з'являються. Нові ідеології маніпулюють релігіями. Історія іноді погрожує відновити свій трагічний шлях і скомпрометувати нашу спадщину миру", - сказав він, заявивши про необхідність підтвердити справжню та величезну відповідальність перед народами.

Макрон також закликав світових лідерів до єдності.

"Разом ми можемо запобігти загрозам - глобальному потеплінню та руйнуванню навколишнього середовища, бідності, голоду, хворобам, нерівності, неосвіченості", - сказав Макрон.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні у Парижі проходять урочистості з нагоди 100-річчя закінчення Першої світової війни.

Зазначимо, президент України Петро Порошенко в Парижі взяв участь в урочистостях. Крім того, глава держави сьогодні також візьме участь у відкритті "Паризького форуму заради миру".

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