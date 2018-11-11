Порошенко в Парижі взяв участь в урочистостях з нагоди 100-річчя закінчення Першої світової війни

Фото: Петро Порошенко та Еммануель Макрон (president.gov.ua)

Порошенко також візьме участь у відкритті "Паризького форуму заради миру"

Президент України Петро Порошенко в Парижі (Франція) взяв участь в урочистостях з нагоди 100-річчя закінчення Першої світової війни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Як зазначається, урочисті заходи в Парижі почалися зранку в Єлисейському палаці та продовжилися біля Тріумфальної арки.

Повідомляється, що окрім участь в урочистостях Порошенко також візьме участь у відкритті "Паризького форуму заради миру", який ініційований президентом Франції Еммануелем Макроном.

У рамках форуму обговорюватимуться шляхи покращення глобального управління та підтримки дій, які сприяють зниженню міжнародної напруги, співпраці між державами для вирішення транскордонних проблем.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні у Парижі проходять урочистості з нагоди 100-річчя закінчення Першої світової війни. Участь в урочистостях беруть близько 70 делегацій і лідерів держав. Зокрема, на урочистостях присутній президент США Дональт Трамп, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент України Петро Порошенко, президент РФ Володимир Путін.

Відзначимо, раніше повідомлялося, що Порошенко перебуває з робочим візитом в Парижі.