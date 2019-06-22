Меркель призвала мирно решить конфликт США и Ирана

Канцлер Германии Ангела Меркель в субботу, 22 июня, призвала решить конфликт между Соединенными Штатами Америки и Ираном мирным путем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Во время религиозного мероприятия в Дортмунде Меркель отметила, что конфликт, который разгорелся между США и Ираном, должен быть решен в политический способ. Также немецкий канцлер заверила, что готова помогать в решении этого кризиса.

"Я говорю, что для этого нужно не просто лелеять надежду, а нужно проводить максимально серьезную работу. По моему мнению, должно быть политическое решение (конфликта - ред.)", - заявила она.

Кроме того, Меркель добавила, что во время саммита G20 на следующей неделе в японской Осаке будет поднят вопрос урегулирования кризиса в отношениях Вашингтона и Тегерана.

Напомним, ранее сообщалось, что заместитель главы Министерства иностранных дел Великобритании по вопросам Ближнего Востока Эндрю Маррисон в воскресенье, 23 июня, посетит Иран для проведения откровенных и конструктивных" переговоров. Маррисон должен призвать к срочной деэскалации ситуации в регионе.

РБК-Украина писало, что Соединенные Штаты запросили проведения экстренного заседания Совета безопасности ООН на фоне обострения в отношениях с Ираном из-за уничтожения американского беспилотника. Вашингтон предлагает провести заседание в понедельник, 24 июня.