Меркель закликала мирно вирішити конфлікт США та Ірану

Канцлер Німеччини Ангела Меркель у суботу, 22 червня, закликала вирішити конфлікт між Сполученими Штатами Америки та Іраном мирним шляхом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Під час релігійного заходу в Дортмунді Меркель наголосила, що конфлікт, який розгорівся між США та Іраном, повинен бути вирішений в політичний спосіб. Також німецький канцлер запевнила, що готова допомагати у вирішенні цієї кризи.

"Я кажу, що для цього потрібно не просто плекати надію, а потрібно проводити максимально серйозну роботу. На мою думку, має бути політичне вирішення (конфлікту - ред.)", - заявила вона.

Крім того, Меркель додала, що під час саміту G20 наступного тижня в японській Осаці буде підняте питання врегулювання кризи у відносинах Вашингтону та Тегерану.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що заступник голови Міністерства закордонних справ Британії з питань Близького Сходу Ендрю Маррисон в неділю, 23 червня, відвідає Іран для проведення "відвертих і конструктивних" переговорів. Маррисон повинен закликати до термінової деескалації ситуації в регіоні.

РБК-Україна писало, що Сполучені Штати запросили проведення екстреного засідання Ради безпеки ООН на фоні загострення у відносинах з Іраном через знищення американського безпілотника. Вашингтон пропонує провести засідання у понеділок, 24 червня.