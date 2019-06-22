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Замглавы МИД Британии отправится в Иран для призыва к деэскалации

Новости » Политика    22.06.2019 - 15:29
Замглавы МИД Британии отправится в Иран для призыва к деэскалации
Фото: Эндрю Маррисон (twitter.com/RudawEnglish)

В Британии заявили, что это даст возможность для конструктивного взаимодействия с Ираном

Заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) Британии по вопросам Ближнего Востока Эндрю Маррисон в воскресенье, 23 июня, посетит Иран для проведения "откровенных и конструктивных" переговоров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В британском МИД сообщили, что Маррисон должен призвать к срочной деэскалации ситуации в регионе и выразит существующую в Британии и международном сообществе обеспокоенность региональным поведением Ирана, а также призвут к выполнению ядерной сделки.

"В этот период обострения напряженности в регионе и в решающий период для будущего соглашения о ядерной сделке этот визит даст возможность для дальнейшего открытого, откровенного и конструктивного взаимодействия с правительством Ирана", - говорится в заявлении британского МИД.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Иран заявил об уничтожении американского беспилотника. В Иране утверждают, что  беспилотный летательный аппарат Соединенных Штатов был уничтожен сразу после входа в воздушное пространство страны.

 

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