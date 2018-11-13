Трамп прокоментував ініціативу Макрона про армію для захисту від США і РФ

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Глава США знову гнівно прокоментував ініціативу Макрона в своєму Twitter

Президент США Дональд Трамп прокоментував ініціативу президента Франції Еммануеля Макрона про створення власної армії для захисту Європи від Сполучених Штатів, Росії і Китаю. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter американського лідера.

Варто відзначити, що 10 листопада Трамп і Макрон провели зустріч у Парижі. При цьому за добу до зустрічі Трамп обрушився на главу Франції з критикою через слова Макрона про те, що Євросоюз потребує своєї власної армії для протистояння тиску з боку Штатів, РФ і Китаю.

Так, на прес-конференції за підсумками зустрічі Трамп і Макрон не стали сперечатися, а зійшлися на думці, що Європа повинна більше витрачати на оборону. Однак у вівторок, 13 листопада, Трамп знову повернувся до вислову французького лідера.

"Еммануель Макрон пропонує створити ЄС власну армію для захисту Європи від США, Китаю і Росії. Але в Першій і Другій світових війнах брала участь Німеччина, і як це спрацювало для Франції?.. Платіть за НАТО чи ні!" - написав американський лідер.

Нагадаємо, раніше Макрон заперечив критиці Трампа з приводу ідеї створення європейської армії. Французький президент підкреслював, що ідея створення європейської армії не суперечить вимогам Трампа.

"Я поділяю думку президента Трампа, що нам потрібно набагато краще розподіляти (фінансовий, - ред.) тягар в НАТО, і тому я вважаю, що мої пропозиції з приводу європейської оборони цілком відповідають цьому", - заявив Макрон після зустрічі з Трампом.

Як писало РБК-Україна раніше, Трамп у Twitter розкритикував Макрона за слова про необхідність створення європейської армії.

"Дуже прикро, але, можливо, Європі спочатку слід заплатити свою справедливу частку у фінансуванні НАТО, який у значній мірі субсидують США!" - написав Трамп.