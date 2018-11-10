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Ідея європейської армії не суперечить вимогам Трампа, - Макрон

Новини » Політика    10.11.2018 - 15:48
Фото: Еммануель Макрон (Jack Taylor/Getty Images)
Фото: Еммануель Макрон (Jack Taylor/Getty Images)

У свою чергу американський президент підкреслив, що США готові допомагати союзникам

Президент Франції Еммануель Макрон заперечив критику президента Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа, щодо ідеї створення європейської армії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Макрона, ідея створення європейської армії не суперечить вимогам Трампа.

"Я поділяю думку президента Трампа, що нам потрібно набагато краще розподіляти (фінансовий - ред.) тягар в НАТО, і тому я вважаю, що мої пропозиції щодо європейської оборони цілком відповідають цьому", - заявив Макрон після зустрічі з Трампом.

У свою чергу Трамп підкреслив, що США прагнуть "сильної Європи" і готові допомагати своїм союзникам. Утім, він знову наголосив на необхідності "справедливого" розподілу фінансування сфери оборони між країнами-членами Північноатлантичного альянсу.

"Ми хочемо допомогти Європі, але це має бути по-чесному. Зараз розподіл тягара такий, що він, в основному, лежить на Сполучених Штатах", - заявив він.

Нагадаємо, що під час зустрічі президентів США та Франції Дональд Трамп розкритикував Еммануеля Макрона за слова щодо необхідності створення європейської армії.

"Дуже образливо, але, можливо, Європі спочатку слід заплатити свою справедливу частку у фінансуванні НАТО, яке значною мірою субсидують США!" - написав Трамп.

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Новини України Дональд ТрампЕммануель Макрон
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