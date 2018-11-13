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Меркель підтримала позицію Франції про створення армії ЄС

Новини » Політика    13.11.2018 - 17:02
Меркель підтримала позицію Франції про створення армії ЄС
Фото: Ангела Меркель (nato.int)

Канцлер Німеччини підтримує позицію Емануеля Макрона щодо власної армії Євросоюзу

Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликпала до створення армії у Європейському союзі. Про це повдіомляє РБК-Україна із посиланням на німецьке видання dpa news agency.

Зокрема, зазначається, що Меркель закликає до можливого створення європейської армії, таким чином підтримуючи подібний заклик президента Франції Еммануеля Макрона.

Меркель підтримала позицію Франції про створення армії ЄС

Нагадаємо, раніше французький президент еммануель Макрон виголосив ідею створення європейської армії  для протистояння тиску з боку Штатів, РФ і Китаю. Після цього президент США Дональд Трамп прокоментував ініціативу Макрона, заявивши, що країнам ЄС варто більше вкладати у НАТО.

У свою чергу Макрон сказав, що поділяє думку Трампа про необхідність краще розподіляти фінансовий тягар в НАТО. Однак, як вважає французький президент, створення армії ЄС не суперечить принципам Альянсу.

У суперечку сторін втрутився генеральний секретар НАТО Єенс Столтенберг він вважає, що пропозиція президента Франції Еммануеля Макрона про створення європейської армії може посилити оборонну спроможність Європи, але має доповнювати НАТО. 

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