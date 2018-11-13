Європа має оборонятись в рамках НАТО, -  Столтенберг

Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

За його словами, ініціатива щодо створення європейської армії має сенс лише в межах Альянсу

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг вважає, що пропозиція президента Франції Еммануеля Макрона про створення європейської армії може посилити оборонну спроможність Європи, але має доповнювати НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За його словами, європейські оборонні зусилля мають відбуватися в рамках НАТО, посилюючи його європейську основу.

"Коли європейська армія це робитиме, я вітатиму такі дії ЄС щодо оборони", - сказав Столтенберг.

Утім, він закликав не ставити під сумнів зв'язки з Вашингтоном та не послаблювати трансатлантичний союз.

Раніше Столтенберг заявляв, що зусилля Європейського союзу щодо зміцнення власної оборони не повинні завдавати шкоди трансатлантичній співпраці.

Окрім того Йенс Столтенберг заявив, що Альянс не планує розміщувати ядерну зброю в Європі. За словами Столтенберга, підписання Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД) між США та Радянським Союзом у 1987 році скоротило загальну кількість ядерної зброї. Крім того, договір заборонив цілу категорію зброї, спеціально призначену для Європи.