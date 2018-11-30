В Белом доме опровергли планы Трампа переговорить с Путиным на G20

Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Российская сторона заявляла о планах Трампа провести встречу с Путиным "на ногах"

У президента США Дональда Трампа нет планов переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках саммита G20. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

"Нет планов встречи "на ногах", - сказал собеседник в ответ на просьбу прокомментировать заявления российской стороны.

Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, что Путин во время саммита G20 проведет встречу с Трампом "на ногах".

Как писало РБК-Украина ранее, Трамп отменил встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным из-за ситуации в Керченском проливе. Он подчеркнул, что принял решение в связи с тем, что украинские моряки и корабли, захваченные Россией, не были освобождены.

Добавим также, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс рассказала, что Трамп решил отменить встречу с Путиным в самолете по пути на саммит G20. Она отметила, что по дороге на саммит в Аргентине Трамп провел беседы с госсекретарем Майком Помпео, главой аппарата Белого дома Джоном Келли, а также с советником по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном.