В Госдепе заявили, что ядерное оружие у Ирана станет катастрофой для Ближнего Востока

Фото: Госдеп США (flickr.com/secdef)

В Госдепе рассказали о преимуществах пребывания Штатов вне ядерной сделки с Ираном

Старший советник госсекретаря Брайан Хук заявил, что наличие у Ирана ядерного оружия может привести к катастрофе на Ближнем Востоке. Об этом он сказал в ходе брифинга, сообщает Reuters.

По его словам, теперь, когда Штаты находятся за пределами ядерной сделки с Ираном, им гораздо легче препятствовать Ирану в завладении ядерным оружием.

"Иран никогда не сможет иметь ядерное оружие, это было бы катастрофой для Ближнего Востока", - подчеркнул представитель Госдепа.

"Это позволяет нам применить силу в дальнейшем в реагировании на региональную агрессию со стороны Ирана, и именно это мы сделали с нашими санкциями", - добавил он.

Напомним, глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан не исключает, что Иран может получить ядерное оружие в течение года-двух.

Как писало РБК-Украина ранее, президент США Дональд Трамп обратился к нации после удара Тегерана по американским базам в Ираке, заявив, что у Ирана во время его правления не будет ядерного оружия.

Так, 5 января власти Ирана объявили об отказе от основного обязательства по ядерному соглашению 2015 года относительно объемов обогащенного урана.