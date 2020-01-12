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Меркель, Макрон і Джонсон закликають Іран повернутися до ядерної угоди

Новини » Політика     12.01.2020 - 21:46
Меркель, Макрон і Джонсон закликають Іран повернутися до ядерної угоди
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Лідери Німеччини, Франції та Британії наголосили на дестабілізуючій ролі Ірану в регіоні

Глави Франції, Німеччини та Великобританії опублікували спільну заяву про ситуацію в Ірані, в якій закликали країну повернутися до участі в ядерній угоді. Відповідну заяву було опубліковано в неділю, 12 січня, на сайті Єлисейського палацу і уряду Німеччини.

Зокрема, Еммануель Макрон, Ангела Меркель і Борис Джонсон відзначили "дестабілізуючу роль Ірану в регіоні" і, в той же час, закликали Тегеран повернутися до виконання зобов'язань з ядерної угоді.

"Важливо, щоб Іран повернувся до повного виконання своїх зобов'язань за договором", - зазначено в заяві.

Також підкреслюється, що в Парижі, Лондоні та Берліні "висловили глибоке занепокоєння діями, розпочатими Іраном з липня 2019 року".

У заяві зазначено, крім іншого, що недавні події зробили очевидною дестабілізуючу роль Ірану в регіоні, зокрема, за допомогою дій Корпусу вартових ісламської революції і спецпідрозділу "Кудс".

"Ми приймаємо до відома заяву Ірану з приводу знищення рейсу МАУ (Міжнародні авіалінії України) PS752 і зобов'язуємось проводити відповідну роботу з Іраном на наступних етапах", - повідомляється у документі.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ Ірану заперечувало вихід країни з ядерної угоди. Підкреслювалося, що ядерна угода 2015 року не втратила силу, незважаючи на відступ Тегерана від частини її положень.

Як писало РБК-Україна, 5 січня Іран відмовився від основного зобов'язання з ядерної угоди. Зокрема, Тегеран відмовляється дотримуватися будь-яких обмежень щодо кількості центрифуг для збагачення урану, які він може використовувати.

Відзначимо, старший радник держсекретаря Брайан Хук заявив, що наявність в Ірану ядерної зброї може призвести до катастрофи на Близькому Сході.

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