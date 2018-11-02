ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Меркель: Германия и Польша ожидают заключения соглашения по Brexit в ближайшие дни

Новости » Политика    02.11.2018 - 17:22
Фото: Ангела Меркель (Jack Taylor/Getty Images)
Фото: Ангела Меркель (Jack Taylor/Getty Images)

Меркель находится с рабочим визитом в Польше

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия и Польша ожидают заключения сделки по Brexit в ближайшие дни. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Меркель, Германия и Польша хотят, чтобы Британия и Европейский союз договорились об упорядоченном процессе выхода в течение ближайших нескольких дней. При этом, она отметила, что предстоит еще много работы прежде чем будет заключено окончательное соглашение.

"В течение следующих нескольких дней, и я должна сказать, что у нас осталось не так много дней, мы хотим договориться с Британией о том, когда она покинет Европейский союз...Это значит, что нам необходимо соглашение о выходе, а также очертания будущих отношений между Великобританией и ЕС. Польша и Германия хотят хороших и дружеских отношений", - сказала Меркель в Варшаве.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по словам британского министра по вопросу Brexit Доминика Рааба, соглашение о выходе Великобритании из ЕС будет утверждено до 21 ноября.  Вместе с тем, в Европейском союзе скептически воспринимают вероятность достижения соглашения с Великобританией по Brexit в течение ближайших трех недель.

Парубий просит Меркель поддержать признание Голодомора геноцидом в Бундестаге Украина должна иметь гарантии сохранения транзитной роли после запуска "Северного потока-2", - Меркель
Новости Украины Ангела МеркельBrexit
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь