Меркель: Германия и Польша ожидают заключения соглашения по Brexit в ближайшие дни

Фото: Ангела Меркель (Jack Taylor/Getty Images)

Меркель находится с рабочим визитом в Польше

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия и Польша ожидают заключения сделки по Brexit в ближайшие дни. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Меркель, Германия и Польша хотят, чтобы Британия и Европейский союз договорились об упорядоченном процессе выхода в течение ближайших нескольких дней. При этом, она отметила, что предстоит еще много работы прежде чем будет заключено окончательное соглашение.

"В течение следующих нескольких дней, и я должна сказать, что у нас осталось не так много дней, мы хотим договориться с Британией о том, когда она покинет Европейский союз...Это значит, что нам необходимо соглашение о выходе, а также очертания будущих отношений между Великобританией и ЕС. Польша и Германия хотят хороших и дружеских отношений", - сказала Меркель в Варшаве.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по словам британского министра по вопросу Brexit Доминика Рааба, соглашение о выходе Великобритании из ЕС будет утверждено до 21 ноября. Вместе с тем, в Европейском союзе скептически воспринимают вероятность достижения соглашения с Великобританией по Brexit в течение ближайших трех недель.