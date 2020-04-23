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Меркель: ми все ще на початку пандемії коронавірусу

Новини » Коронавірус     23.04.2020 - 12:10
Меркель: ми все ще на початку пандемії коронавірусу

Меркель вважає, що пандемія може бути зупинена тільки за допомогою вакцини

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що країна перебуває на початковій стадії пандемії коронавірусу та їй доведеться довго жити з нею. Про це повідомляє Bild.

Як повідомляється, про це вона заявила сьогодні виступаючи в Бундестазі.

"Ніхто б не хотів цього почути. Ми не живемо у фінальній фазі пандемії, ми все ще на початку", - сказала Ангела Меркель.

Крім того, вона охарактеризувала обмеження основних прав у зв'язку з пандемією коронавірусу, як "демократичну вимогу" та наголосила на тому, що жорсткі обмеження важливі задля подолання кризи. Однак Меркель додала, що країна виграла час для зміцнення системи охорони здоров'я, але сама пандемія може бути зупинена тільки за допомогою вакцини.

Нагадаємо, в Німеччині за добу від коронавірусу вилікувались 4 200 людей, загалом ця кількість складає близько 99 400 осіб. Крім того, за 24 години лабораторно підтвердили вірус у 2 237 хворих. Наразі в країні кількість інфікованих коронавірусом досягла 145 694.

Також канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала не скасовувати карантинні заходи занадто швидко і масштабно, оскільки кількість нових заражень в країні може значно зрости.

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