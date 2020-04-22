В Германии выздоровели от COVID-19 почти 100 тыс. человек

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За минувшие сутки от коронавируса вылечились 4 200 человек

В Германии от коронавируса вылечились около 100 тыс. человек. Об этом сообщает Bild.

Как сообщается, за минувшие сутки от коронавируса вылечились 4 200 человек, в общем это число составляет около 99 400 человек. Кроме того, за последние 24 часа лабораторно подтвердили вирус у 2 237 больных. Сейчас в стране число инфицированных коронавирусом достигло 145 694.

Также в Германии зафиксировали 4 900 смертей от COVID-19, из которых 281 человек умер за минувшие сутки.

Напомним, сенат немецкой столицы Берлина принял решение ввести с 27 апреля обязательное ношение респираторных масок в общественном транспорте в целях недопущения распространения коронавируса.

В то же время, канцлер Германии Ангела Меркель призвала не отменять карантинные меры слишком быстро и масштабно, поскольку количество новых заражений в стране может значительно возрасти.

Также крупнейший в мире пивной фестиваль Октоберфест-2020, который должен был пройти в Мюнхене с 19 сентября по 4 октября, отменен из-за пандемии коронавируса. В этом году местная власть ждала около 6 млн посетителей.