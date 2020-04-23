В Украине один ребенок находится на аппарате искусственной вентиляции легких

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего с коронавирусом госпитализированы 103 ребенка

В Украине из-за коронавирусной инфекции один ребенок находится на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины

Как сообщается, в украинских больницах на аппарате искусственной вентиляции легких находится 100 человек, в том числе один ребенок. Кроме того, на амбулаторном лечении находится 4 862 пациента, из них 372 ребенка. Всего госпитализировано 2 308 человек, из них 103 ребенка и 223 медработника.

Напомним, Минздрав констатирует увеличение количества инфицированных коронавирусом и смертности в стране. За все время пандемии в Украине выявлено 7170 подтвержденных случаев COVID-19, умерло от инфекции 187 лиц, выздоровели 504 пациентов.

Кроме того, причиной вспышки коронавируса в Украине стали нарушения карантина во время вербной недели и непосредственно на Пасху.

Также на заседании Кабмина сообщили о продолжении карантина в Украине до 11 мая из-за ожидаемого всплеска заболеваемости в начале месяца. В частности, в интервью РБК-Украина Денис Шмыгаль рассказал о двух пиках коронавируса в Украине.