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Меркель допустила новую отсрочку по Brexit

Новости » В мире    18.10.2019 - 16:10
Меркель допустила новую отсрочку по Brexit
Фото: Ангела Меркель (flickr.com/europeancouncil_meetings)

В субботу, 19 октября, британский парламент будет голосовать за новое соглашение по Brexit

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила лидерам Европейского союза, что отсрочка выхода Великобритании из состава ЕС (Brexit) будет неизбежным, если депутаты британского парламента не поддержат новое соглашение. Об этом сообщает The Guardian.

По словам источника, во время обсуждения ситуации вокруг Brexit на саммите ЕС, Меркель заявила, что Великобритании будет предложена отсрочка, если об этом попросит Лондон. По словам канцлера Германии, ЕС ответственен за то, чтобы Великобритания не покинула союз без соглашения.

Напомним, 17 октября Великобритания и ЕС согласовали новую сделку по Brexit. В субботу британский парламент должен ратифицировать соглашение, после чего этот вопрос будет рассматриваться в Европарламенте.

Также РБК-Украина сообщало, что британская оппозиция выступила против нового соглашения по Brexit. Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин заявил, что партия не будет поддерживать соглашение во время голосования. Лейбористы имеют 257 мест в парламенте. Для ратификации сделки парламенту необходимо набрать 320 голосов из 650.

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Новости Украины BrexitАнгела Меркель
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