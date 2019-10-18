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Меркель допустила нову відстрочку по Brexit

Новини » В світі    18.10.2019 - 16:10
Меркель допустила нову відстрочку по Brexit
Фото: Ангела Меркель (flickr.com/europeancouncil_meetings)

У суботу, 19 жовтня, британський парламент буде голосувати за нову угоду з Brexit

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила лідерам Європейського союзу, що відстрочка виходу Великобританії зі складу ЄС (Brexit) буде неминучим, якщо депутати британського парламенту не підтримають нову угоду. Про це повідомляє The Guardian.

За словами джерела, під час обговорення ситуації навколо Brexit на саміті ЄС, Меркель заявила, що Великобританії буде запропоновано відстрочка, якщо про це попросить Лондон. За словами канцлера Німеччини, ЄС відповідальний за те, щоб велика Британія не залишила союз без угоди.

Нагадаємо, 17 жовтня Великобританія і ЄС узгодили нову угоду щодо Brexit. У суботу британський парламент повинен ратифікувати угоду, після чого це питання буде розглядатися в Європарламенті.

Також РБК-Україна повідомляло, що британська опозиція виступила проти нової угоди з Brexit. Лідер Лейбористської партії Великобританії Джеремі Корбін заявив, що партія не буде підтримувати угоду під час голосування. Лейбористи мають 257 місць у парламенті. Для ратифікації угоди парламенту необхідно набрати 320 голосів з 650.

Лідери країн ЄС схвалили нову угоду щодо Brexit Ірландський прем'єр підтримав угоду щодо Brexit
Новини України BrexitАнгела Меркель
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