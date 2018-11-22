Меркель может бойкотировать саммит ЕС по Brexit, - The Times

Фото: Ангела Меркель (president.gov.ua)

Меркель требует завершить все переговоры до саммита

Канцлер Германии Ангела Меркель может бойкотировать саммит Евросоюза, на котором будет принято финальное решение по сделке о выходе Великобритании из ЕС (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Сообщается, что Меркель не приедет на воскресный саммит, если все переговоры о сделке по Brexit не будут завершены заранее. В частности, она требует, чтобы текст соглашения оставался без изменений в отношении прав на вылов рыбы и свободной торговли. Также сообщается, что требования Меркель передали британскому премьеру Терезе Мэй.

Напомним, ранее Меркель заявляла, что Германия проголосует в поддержку соглашения по Вrexit. Она также отметила, что "оговорки существуют лишь со стороны Испании". При этом канцлер не уточнила, как может быть урегулирована ситуация вокруг статуса Гибралтара, который оспаривает Мадрид.

До этого премьер-министр Испании Педро Санчес пригрозил, что Мадрид может не поддержать соглашение о выходе Великобритании из состава ЕС из-за нерешенного вопроса Гибралтара.



