Германия проголосует в поддержку соглашения по Вrexit, - Меркель

Фото: Ангела Меркель (flickr.com/worldeconomicforum)

Меркель рассчитывает на то, что 27 государств-членов Европейского союза одобрят соглашение

Канцлер Германии Ангела Меркель рассчитывает на то, что 27 государств-членов Европейского союза одобрят соглашение Брюсселя и Лондона по выходу Великобритании из Евросоюза (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

С соответствующим заявлением глава германского правительства выступила в бундестаге сегодня, в ожидании голосования по проекту документа на внеочередном саммите ЕС 25 ноября.

"Мы одобряем договор о выходе", - подчеркнула она.

Также Меркель добавила, что "оговорки существуют лишь со стороны Испании". При этом канцлер не уточнила, как может быть урегулирована ситуация вокруг статуса Гибралтара - заморской территории Великобритании, оспариваемой Мадридом, однако выразила надежду, что проблема будет решена.

Напомним, ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Испания может не поддержать соглашение о выходе Великобритании из состава ЕС из-за нерешенного вопроса Гибралтара. По его словам, если не будет никаких изменений относительно Гибралтара, Испания не будет голосовать за соглашение по Brexit.