Меркель блокировала поставку вооружения в Украину через НАТО, - Bild

Согласно данным издания, начиная с мая текущего года, Германия мешает другим членам НАТО продавать оружие Украине. В целом страна блокировала продажи:

90 крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M82 из США;

20 комплексов противодействия дронам EDM4S-UA из Литвы.

Украина, со своей стороны, уже оплатила обе системы вооружения через Агентство НАТО по поддержке и снабжению (NSPA) еще в начале 2021 года, однако в мае Германия и Нидерланды выступили против продажи и заблокировали его.

"Каждое решение о предоставлении Украине летальной поддержки через NSPA зависит от консенсуса союзников в отдельных случаях", - сообщил изданию источник.

В то же время Нидерланды встали на сторону Германии именно из-за просьбы Берлина, поскольку правительство не имело желания быть единственной страной, выступившей против продажи.

Еще в августе 2021 года, президент Украины Владимир Зеленский просил Меркель прекратить блокаду поставки оружия, однако канцлер отметила, что это исключено.

Лишь за несколько дней до истечения срока полномочий, Меркель начала частично отказываться от вето из-за эскалации у границ Украины со стороны Российской Федерации.

Например, уже в декабре 2021 года Украина получит первую партию протидронного оружия EDM4S-RU

Впрочем, блокада на поставку винтовок из США - до сих пор не пересматривалась.