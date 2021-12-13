Меркель блокувала поставку озброєння в Україну через НАТО , - Bild

Згідно з даними видання, починаючи з травня поточного року, Німеччина заважає іншим членам НАТО продавати зброю Україні. Загалом країна блокувала продажі:

90 великокаліберних снайперських гвинтівок Barrett M82 зі США;

20 комплексів протидії дронам EDM4S-UA з Литви.

Україна, зі свого боку, вже оплатила обидві системи озброєння через Агентство НАТО з підтримки та постачання (NSPA) ще на початку 2021 року, втім у травні Німеччина та Нідерланди виступили проти продажу та заблокували його.

"Кожне рішення про надання Україні летальної підтримки через NSPA залежить від консенсусу союзників в окремих випадках", - повідомило виданню джерело.

Водночас Нідерланди стали на бік Німеччини саме через прохання Берліну, оскільки уряд не мав бажання бути єдиною країною, яка виступила проти продажу.

Ще в серпні 2021 року, президент України Володимир Зеленський просив Меркель припинити блокаду поставки зброї, однак канцлер відзначила, що це виключено.

Лише за декілька днів до закінчення терміну повноважень, Меркель почала частково відмовлятися від вето через ескалацію біля кордонів України з боку Російської Федерації.

Наприклад, вже в грудні 2021 року Україна отримає першу партію протидронної зброї EDM4S-UA

Втім, блокада на поставку гвинтівок зі США - досі не переглядалася.