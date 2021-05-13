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Мэрия Парижа хочет сделать центр города почти полностью пешеходной зоной

Автор: РБК-Украина

Мэрия Парижа планирует до 2022 года создать в историческом центре города специальную зону, в которой будет практически ограничено движение автомобилей. Речь идет о первых четырех округах французской столицы, а также части левого берега, расположенного к северу от бульвара Сен-Жермен.

Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Отмечается, что консультации по ограничению транспортного движения в центре Парижа начались в среду, 13 мая, и должны завершиться в октябре. Как отметил заместитель мэра французской столицы Давид Бельяр, эта инициатива позволит сделать так, что городские улицы будут отданы пешеходам, велосипедистам и общественному транспорту.

В мэрии Парижа отметили, что подобные зоны существуют во многих крупных европейских городах, включая Мадрид и Милан.

Жители французской столицы могут выразить свое мнение по этому вопросу и внести свои предложения.

Мэр Парижа Анна Идальго во время своей избирательной кампании в 2020 году обещала "создать пешеходные зоны во всех районах" и "сделать пешеходным центр" города.

Напомним, сегодня, 12 мая, на химическом предприятии в коммуне Безон (возле Парижа) произошел пожар. Власти опасаются возможного загрязнения окружающей среды.

Отметим, во Франции во время демонстраций 1 мая произошли беспорядки и массовые задержания. Правоохранители задержали 56 человек, большинство из которых в Париже.

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