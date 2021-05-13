Мерія Парижа хоче зробити центр міста майже повністю пішохідною зоною

Мерія Париж планує до 2022 року створити в історичному центрі міста спеціальну зону, в якій буде практично обмежено рух автомобілів. Йдеться про перші чотири округи французької столиці, а також частини лівого берега, розташованого на північ від бульвару Сен-Жермен.
Про це повідомив телеканал BFMTV.
Відзначається, що консультації з обмеження транспортного руху в центрі Парижа почалися в середу, 13 травня, і повинні завершитися в жовтні. Як зазначив заступник мера французької столиці Давид Бельяр, ця ініціатива дозволить зробити так, що міські вулиці будуть віддані пішоходам, велосипедистам і громадському транспорту.
У мерії Парижа відзначили, що подібні зони існують у багатьох великих європейських містах, включаючи Мадрид і Мілан.
Жителі французької столиці можуть висловити свою думку з цього питання і внести свої пропозиції.
Мер Парижа Анна Ідальго під час своєї виборчої кампанії в 2020 році обіцяла "створити пішохідні зони у всіх районах" і "зробити пішохідним центр" міста.
Нагадаємо, сьогодні, 12 травня, на хімічному підприємстві в комуні Безон (біля Парижа) сталася пожежа. Влада побоюється можливого забруднення навколишнього середовища.
Відзначимо, у Франції під час демонстрацій 1 травня сталися заворушення і масові затримання. Правоохоронці затримали 56 осіб, більшість з яких в Парижі.