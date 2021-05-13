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Под Парижем горит химзавод. Есть угроза загрязнения почвы и воды в реке

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Пажир, Четверг 13 мая 2021 14:08
Под Парижем горит химзавод. Есть угроза загрязнения почвы и воды в реке Фото: под Парижем горит химзавод (twitter.com/HeliosNvx)
Автор: Анастасия Рокитна

На химическом предприятии в коммуне Безон (возле Парижа) произошел пожар. Власти опасаются возможного загрязнения окружающей среды.

Об этом сообщает France Bleu.

Завод компании Protec Industrie, где произошло возгорание, специализируется на обработке металлов и имеет европейскую классификацию Seveso.

"Существует риск загрязнения почвы и воды в реке", - заявил заместитель мэра коммуны Николя Барнье.

В городе проходит эвакуация людей, которые живут возле завода.

Фото: под Парижем горит химзавод (twitter.com/HeliosNvx)

Напомним, не менее четырех человек пострадали в результате взрыва и последующего возгорания на территории химического завода организации Sakai Chemical Industry.

Также ранее в провинции Индонезии произошел пожар на заводе. Тогда пострадали около 30 человек.

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