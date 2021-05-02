Во Франции во время первомайских демонстраций произошли массовые задержания

Во Франции во время демонстраций 1 мая произошли беспорядки и массовые задержания . Правоохранители задержали 56 человек, большинство из которых в Париже.

Отмечается, что демонстрации прошли во многих французских городах. При этом самая массовая манифестация была в Париже, где на акцию вышли около 20 тысяч человек. В итоге между демонстрантами и силовиками произошли столкновения, в ходе которых только в столице Франции задержали 46 человек.

При этом в профсоюзном объединении Всеобщая конфедерация труда заявили, что в ходе столкновений пострадали 21 человек. В МВД добавили, что среди пострадавших шестеро полицейских.

По информации МВД Франции, по стране в акциях принимали участие около 106,7 тысячи человек.