ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Во Франции во время первомайских демонстраций произошли массовые задержания

Новина українською → Франция, Воскресенье 02 мая 2021 11:52
Во Франции во время первомайских демонстраций произошли массовые задержания Фото: беспорядки во Франции (twitter.com/FranceRsistanc1)
Автор: Игорь Литвиненко

Во Франции во время демонстраций 1 мая произошли беспорядки и массовые задержания. Правоохранители задержали 56 человек, большинство из которых в Париже.

Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Отмечается, что демонстрации прошли во многих французских городах. При этом самая массовая манифестация была в Париже, где на акцию вышли около 20 тысяч человек. В итоге между демонстрантами и силовиками произошли столкновения, в ходе которых только в столице Франции задержали 46 человек.

При этом в профсоюзном объединении Всеобщая конфедерация труда заявили, что в ходе столкновений пострадали 21 человек. В МВД добавили, что среди пострадавших шестеро полицейских.

По информации МВД Франции, по стране в акциях принимали участие около 106,7 тысячи человек.

Напомним, также массовые беспорядки во время первомайских демонстраций произошли в Берлине. Там задержали около 240 человек, при этом пострадали 30 полицейских.

Также массовые задержания во время акций 1 мая произошли в Турции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Франция беспорядки Задержание
NEWS
В Украине 5094 новых случая коронавируса и более 3 тысяч госпитализаций
В Украине 5094 новых случая коронавируса и более 3 тысяч госпитализаций
DAILY
Пасха на карантине. Как украинцы будут праздновать в условиях эпидемии
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пасха на карантине. Как украинцы будут праздновать в условиях эпидемии