В мэрии Одессы проходят обыски

Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски в подразделениях Одесской мэрии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую" в Telegram.

Отмечается, что обыски проходят в департаментах финансов и коммунальной собственности.

"Уточняем: обыски проводит НАБУ. В рамках какого уголовного производства, пока не известн", - говорится в сообщении.

Напомним, 22 ноября, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), Государственного бюро расследований (ГБР) и Генпрокуратуры проводили обыски в мэрии Одессы и в муниципальном департаменте финансов. В тот же день в Киеве был назначен суд по делу мэра Одессы Геннадия Труханова, на который он не явился.

В СБУ заявили, что обыск проводили по факту присвоения имущества из-за злоупотребления служебным положением чиновниками горсовета.

Сегодня, 9 декабря, Высший антикоррупционный суд провел очередное судебное заседание по делу об обвинении Геннадия Труханова в декларации недостоверной информации. Дата заседания суда снова совпала с датой обысков.