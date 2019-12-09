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Суд начал исследование доказательств по делу Труханова

Новости » Политика     09.12.2019 - 14:56
Суд начал исследование доказательств по делу Труханова
Фото: Геннадий Труханов (РБК-Украина)

Рассмотрели видеозаписи обысков и переписку

Высший антикоррупционный суд провел очередное судебное заседание по делу об обвинении мэра Одессы Геннадия Труханова в декларации недостоверной информации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

На заседании начато исследование доказательств, заявленных стороной обвинения, а именно видеозаписей обысков, а также переписок обвиняемого и его родственников.

Следующее заседание, на котором продолжится исследование доказательств, назначено на 15:00 23 января 2020 года.

Напомним, в Высшем антикоррупционном суде 22 ноября не состоялось запланированное заседание по делу Одесского городского головы Геннадия Труханова за его неявки в суд.

РБК-Украина писало, что 6 ноября на заседании Высшего антикоррупционного суда прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры объявил обвинительный акт в отношении городского головы Одессы Геннадия Труханова.

Ранее следствие установило, что в 2015-16 годах Труханов не задекларировал квартиру, два паркоместа, эллинг, дачу, нежилую недвижимость, два автомобиля, доли в ряде субъектов, проценты по вкладам в банках. Всего в декларации 2015 года он не внес имущества на общую сумму 32,5 млн грн, в декларации 2016 года - на 18,81 млн грн. Все имущество записано на его бывшую жену, с которой у мэра Одессы есть общие дети.

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Новости Украины СудГеннадий Труханов
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