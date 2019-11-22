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Труханов не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда

Новости » Политика     22.11.2019 - 13:53
Труханов не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда
Фото: Геннадий Труханов (РБК-Украина)

Заседание перенесли на 9 декабря

В Высшем антикоррупционном суде не состоялось запланированное заседание по делу Одесского городского головы Геннадия Труханова по причине его неявки в суд. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Отмечается, что на сегодня было запланировано разбирательство по делу об обвинении Труханова в декларации недостоверной информации (ст. 366-1 УК Украины).

"Однако на заседание не явился обвиняемый, по словам адвоката по причине болезни. Из-за отсутствия обвиняемого, коллегия судей решила отложить и назначить заседание на 09:00 час. 9 декабря 2019 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что защита Труханова подаст подтверждения уважительных причин его неявки 22 ноября из-за болезни на следующее судебное заседание.

Как сообщает "Думская", Труханов не смог прибыть на заседание из-за того, что его прооперировали вчера вечером и он находится в больнице. Диагноз не разглашают.

Напомним, сегодня, 22 ноября, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), Государственного бюро расследований (ГБР) и Генпрокуратуры проводят обыски в мэрии Одессы и в муниципальном департаменте финансов.

РБК-Украина писало, что 6 ноября, на заседании Высшего антикоррупционного суда прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры огласил обвинительный акт.

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