Мережу розриває новий тренд - напої з куркумою: як це працює для краси та здоров'я

Новий тренд - напої з куркумою

Варто лише пошукати цей інгредієнт на платформі TikTok, і ви побачите тисячі відео: від рецептів "золотого молока" до добавок і лате. Але чому куркума зараз у центрі уваги і які її нібито корисні властивості? Розповідаємо, що вам потрібно знати про цей зростаючий харчовий тренд.

Що таке куркума?

Куркума - це інгредієнт насиченого помаранчевого кольору, який можна знайти на полиці зі спеціями. Вона є близьким родичем імбиру, походить з азіатської рослини та використовується в кулінарії сотні років. Останнім часом вона стала центральним елементом китайської та індійської медицини завдяки своїм ймовірним цілющим властивостям.

Чому люди використовують куркуму?

Як ви, можливо, вже бачили в TikTok, люди включають куркуму у свій щоденний раціон, додаючи її до ранкового смузі або заварюючи в чай. Але які ж корисні властивості куркуми і чи варта вона такого ажіотажу?

Нутриціолог Лорен Джонсон Рейнольдс розповіла про дивовижні корисні властивості цього кухонного продукту.

"Куркума містить активну сполуку під назвою куркумін, яка відома своїми протизапальними властивостями", - пояснює Лорен.

"Деякі стверджують, що її ефективність порівнянна з фармацевтичними препаратами, і вона може бути корисною для тих, хто має проблеми із суглобами або такі захворювання, як артрит. Також вважається, що запалення може бути пов'язане з серцево-судинними захворюваннями, шлунково-кишковими розладами, такими як хвороба Крона, метаболічними захворюваннями, такими як діабет, психічними захворюваннями і навіть деякими видами раку", - додала лікарка.

За словами Лорен, куркума також багата на антиоксиданти, які можуть допомогти нейтралізувати шкідливі вільні радикали в організмі. Простіше кажучи, вона має силу зменшувати запалення, посилюючи власні антиоксидантні ферменти організму, що може запобігти розвитку діабету, проблем із психічним здоров'ям і навіть шлунково-кишкових розладів.

"Використання куркуми в медичних цілях - це давня практика, але її нещодавня популярність може частково бути пов'язана зі зміною підходу до більш природних методів лікування", - пояснює Лорен.

Як працює куркумін?

Секрет магії куркуми - це активний інгредієнт під назвою куркумін. Володіючи антиоксидантними та протизапальними властивостями, куркумін, як стверджується, може захищати організм від вільних радикалів (це забруднення або сонячне світло), одночасно захищаючи клітини від пошкоджень.

У свою чергу, це може зменшити ризик станів, спричинених запаленням, таких як серцево-судинні захворювання, шлунково-кишкові розлади та метаболічні захворювання, такі як діабет.

Як включити куркуму у свій щоденний раціон?

Існує безліч різних способів включити куркуму у ваш раціон, незалежно від того, чи хочете ви почати з ранкового смузі, чи віддаєте перевагу лате з куркумою.

Якщо ви не хочете зайвих клопотів, Лорен рекомендує спробувати купити добавку з куркумою.