У мережі заявили, що робітник ТЦК "накинувся" на жінку в Одесі: військові зробили заяву

У мережі показали кадри, де нібито співробітник ТЦК "накинувся" на жінку. У соцмережах зазначали, що нібито жінка принесла їжу хворому чоловікові, якого забрали до ТЦК.

Реакція ТЦК

В Одеському обласному ТЦК та СП зазначили, що біля будівлі збірного пункту міста громадянка нібито намагалася перешкодити роботі військкомату.

"Вона свідомо заблокувала ворота збірного пункту, перешкоджаючи в'їзду та виїзду службового транспорту, а також симулювала фізичну недугу, ніяк не реагуючи на зауваження військовослужбовців роти охорони ТЦК", - йдеться у повідомленні.

Військовослужбовці ТЦК викликали наряд патрульної поліції. Жінка почала поводитися ще агресивніше і напала на транспортний засіб, що виїжджав з території збірного пункту.

"Водій транспортного засобу, захищаючи службове майно, намагався завадити протиправним діям громадянки. Цей момент і потрапив на відео, яке викривлено та подано в анонімних (сумнівних) телеграм-каналах", - зазначили у ТЦК.

Військові нагадали, що під час воєнного стану перешкоджання законній діяльності ЗСУ може кваліфікуватися за статтею 141-1 ККУ. Крім того, напад на службовий транспорт може бути розцінений як посягання на майно ЗСУ.