В сети заявили, что работник ТЦК "набросился" на женщину в Одессе: военные сделали заявление

В сети показали кадры, где якобы сотрудник ТЦК "набросился" на женщину. В соцсетях отмечалось, что якобы женщина принесла пищу больному мужчине, которого забрали в ТЦК.

Реакция ТЦК

В Одесском областном ТЦК и СП отметили, что возле здания сборного пункта города гражданка якобы пыталась препятствовать работе военкомата.

"Она сознательно заблокировала ворота сборного пункта, препятствуя въезду и выезду служебного транспорта, а также симулировала физический недуг, никак не реагируя на замечания военнослужащих роты охраны ТЦК", - говорится в сообщении.

Военнослужащие ТЦК вызвали наряд патрульной полиции. Женщина начала вести себя еще более агрессивно и напала на выезжающее с территории сборного пункта транспортное средство.

"Водитель транспортного средства, защищая служебное имущество, пытался помешать противоправным действиям гражданки. Этот момент и попал на видео, искаженное и представленное в анонимных (сомнительных) телеграм-каналах", - отметили в ТЦК.

Военные напомнили, что во время военного положения препятствование законной деятельности ВСУ может квалифицироваться по статье 141-1 УКУ. Кроме того, нападение на служебный транспорт может быть расценено как посягательство на имущество ВСУ.