В сети заявили, что работник ТЦК "набросился" на женщину в Одессе: военные сделали заявление

В сети заявили, что якобы сотрудник ТЦК в Одессе "набросился" на женщину. В военкомате отрицают эту информацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП в Facebook.
В сети показали кадры, где якобы сотрудник ТЦК "набросился" на женщину. В соцсетях отмечалось, что якобы женщина принесла пищу больному мужчине, которого забрали в ТЦК.
В Одесском областном ТЦК и СП отметили, что возле здания сборного пункта города гражданка якобы пыталась препятствовать работе военкомата.
"Она сознательно заблокировала ворота сборного пункта, препятствуя въезду и выезду служебного транспорта, а также симулировала физический недуг, никак не реагируя на замечания военнослужащих роты охраны ТЦК", - говорится в сообщении.
Военнослужащие ТЦК вызвали наряд патрульной полиции. Женщина начала вести себя еще более агрессивно и напала на выезжающее с территории сборного пункта транспортное средство.
"Водитель транспортного средства, защищая служебное имущество, пытался помешать противоправным действиям гражданки. Этот момент и попал на видео, искаженное и представленное в анонимных (сомнительных) телеграм-каналах", - отметили в ТЦК.
Военные напомнили, что во время военного положения препятствование законной деятельности ВСУ может квалифицироваться по статье 141-1 УКУ. Кроме того, нападение на служебный транспорт может быть расценено как посягательство на имущество ВСУ.
Напомним, недавно в Одессе разразился скандал из-за якобы неправомерных действий сотрудников ТЦК. В сети заявили, что представители ТЦК и полиции силой задержали мужчину. Однако в военкомате отмечают, что мужчина вел себя агрессивно.
Также недавно неизвестные заехали на территории ТЦК в Одессе и пытались "украсть" военнообязанного.
Кроме того, в Одессе мужчина угрожал военным ТЦК, когда в нем проверяли военно-учетные данные.
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