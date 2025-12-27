UA

Обстріл Києва Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

У мережі заявили про обшуки НАБУ у нардепа Корявченкова: що кажуть у відомстві

Фото: Юрія Корявченкова (РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

НАБУ та САП наразі не проводять обшуки у народного депутата України Юрія Корявченкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

Що передувало

Вранці суботи, 27 грудня, у мережі поширилась інформація про те, що слідчі НАБУ нібито проводять обшуки у народного депутата України Юрія Корявченкова, відомого як "Юзік" з "Кварталу".

"У відповідь на численні запити медіа повідомляємо, що НАБУ та САП наразі не проводять обшуки у народного депутата України Юрія Корявченкова", - кажуть в НАБУ.

Обшуки НАБУ у Раді

Сьогодні стало відомо, що НАБУ та САП під час спеціальної операції під прикриттям викрили організоване злочинне угруповання, до якого входили чинні народні депутати України.

Як повідомили у пресслужбі САП, правоохоронці встановили, що група діяла системно. За інформацією слідства, її учасники регулярно отримували хабарі за голосування у Верховній Раді.

Згодом у НАБУ заявили, що співробітники Управління державної охорони (УДО) перешкоджають детективам відомства під час проведення слідчих дій у комітетах Верховної Ради.

Своєю чергою в УДО заявили, що діяли в межах чинного законодавства та здійснювали заходи безпеки і перевірку осіб та автомобільного транспорту на вʼїздах до урядового кварталу в Києві.

"Сьогодні на одному із таких вʼїздів співробітники УДО України здійснили перевірку осіб, що їх у якості понятих взяли із собою співробітники Національного антикорупційного бюро України. Після перевірки всі особи були допущені на територію урядового кварталу", - кажуть в УДО.

