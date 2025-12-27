У мережі заявили про обшуки НАБУ у нардепа Корявченкова: що кажуть у відомстві

Що передувало

Вранці суботи, 27 грудня, у мережі поширилась інформація про те, що слідчі НАБУ нібито проводять обшуки у народного депутата України Юрія Корявченкова, відомого як "Юзік" з "Кварталу".

"У відповідь на численні запити медіа повідомляємо, що НАБУ та САП наразі не проводять обшуки у народного депутата України Юрія Корявченкова", - кажуть в НАБУ.

Обшуки НАБУ у Раді

Сьогодні стало відомо, що НАБУ та САП під час спеціальної операції під прикриттям викрили організоване злочинне угруповання, до якого входили чинні народні депутати України.

Як повідомили у пресслужбі САП, правоохоронці встановили, що група діяла системно. За інформацією слідства, її учасники регулярно отримували хабарі за голосування у Верховній Раді.