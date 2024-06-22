У мережі заявили про нібито вибух на ТЕЦ у Києві. КМДА спростовує

У мережі повідомляли, що нібито 22 червня на ТЕЦ у Києві стався вибух. Столична влада спростовує цю інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію у Telegram.

"Інформацію про поширення таких буде передано до Служби безпеки України. Наполегливо просимо медіа перевіряти інформацію перед тим як поширювати сумнівні повідомлення на мільйонну аудиторію, створюючи колосальний ризик для роботи станцій та їх персоналу", - заявили у КМДА.

Також влада столиці нагадала про заборону поширювати у мережі фото та відео інфраструктурних обʼєктів.

КМДА наголошує, що всі ТЕЦ Києва працюють у штатному режимі, зокрема, здійснюються роботи з підготовки до опалювального сезону. Усі технологічні й ремонтні процеси виконуються у штатному порядку.

"Інформація про нібито вибух енергообʼєкті не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 22 червня російські окупанти обстріляли два енергооб'єкти у Запорізькій та Львівській областях. Детальніше про наслідки нічної атаки - у матеріалі РБК-Україна.

Через серйозні пошкодження енергетичних об'єктів внаслідок атак Росії в Україні запроваджуються стабілізаційні відключення світла.

Так, сьогодні після нічної атаки "Укренерго" змінило період обмежень. Відключення почнуться на дві години раніше - о 14:00.

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